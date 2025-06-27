Шахтер продал легионера в Нидерланды

Донецкий Шахтер отпустил защитника Става Лемкина. Нидерландский Твенте выкупил центрбека, сообщает официальный сайт клуба.

"Горняки" выручили за израильтянина ориентировочно 1,5 млн евро. Прошлый сезон Лемкин провел в Маккаби из Тель-Авива на правах аренды. "Желтые дьяволы" имели опцию выкупа защитника, но не активировали ее.

Шахтер приобрел Лемкина за 850 тысяч в евровалюте перед сезоном 2023/24. Закрепиться в рядах "горняков" центрбек не сумел. В свой актив он записал всего 5 матчей в рядах отечественного гранда.

В свою очередь харьковский Металлист 1925 приобрел защитника Александрии Артема Шабанова.

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