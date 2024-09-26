Гуллит: Я не удивлен сегодняшней игрой Манчестер Юнайтед, все уже привыкли к этому

Вряд ли кто-то сможет с этим поспорить.

Манчестер Юнайтед не смог обыграть Твенте в первом туре Лиги Европы, сыграв вничью 1:1.

После матча легенда нидерландского и мирового футбола Рууд Гуллит выразил разочарование игрой, которую продемонстрировали манкунианцы.

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"Повторите, сколько миллионов Эрик тен Хаг потратил на этот состав? Я не удивлен футболом, который Манчестер Юнайтед показал этим вечером. Почему нет? Потому что к этому моменту все уже привыкли к этому".

"Я видел, как он все время говорил с Гарначо (перед заменой). Единственное, о чем игрок думает в этот момент, это: "Чувак, оставь меня в покое", - приводит слова нидерландца UtdPlug.

Стоит отметить, что Манчестер Юнайтед выиграл лишь один матч из последних девяти в еврокубках под руководством тен Хага.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей Лиги Европы сезона-2024/25.

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