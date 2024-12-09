iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Определились сроки возвращения форварда АПЛ, который попал в аварию

Майкл Антонио может завершить карьеру.
Сегодня, 18:14
Майкл Антонио / Getty Images
Майкл Антонио / Getty Images

Стало известно, когда форвард Вест Хэма Майкл Антонио сможет вернуться на футбольное поле.

Напомним, что накануне нападающий попал в ДТП, в результате которого получил перелом ноги и уже перенес операцию.

Как утверждает The Guardian, Майкл Антонио не сможет играть около года, а учитывая возраст футболиста и тяжесть травмы, есть вероятность, что он просто завершит карьеру.

Также Вест Хэм уже сообщил, что перед следующим матчем команда выйдет на разминку в специальных футболках с именем и номером Антонио.

Ранее также сообщалось, что Вест Хэм может вернуть своего экс-тренера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: майкл антонио

Статьи по теме

Ярмоленко превзошел партнеров по Вест Хэму в необычном соревновании Ярмоленко превзошел партнеров по Вест Хэму в необычном соревновании
АПЛ определила лучшего футболиста августа АПЛ определила лучшего футболиста августа
Одноклубник Ярмоленко отказался от сборной Англии в пользу Ямайки Одноклубник Ярмоленко отказался от сборной Англии в пользу Ямайки
Звезда Вест Хэма надел футболку Тоттенхэма, проиграв спор в FIFA 20 Звезда Вест Хэма надел футболку Тоттенхэма, проиграв спор в FIFA 20
Помочь журналистам

Видео

Сдерживали двое: Гвардиола пытался наброситься на фаната после провокации
Сдерживали двое: Гвардиола пытался наброситься на фаната после провокации

Популярное на сайте

Биатлон-2024/2025: первый этап Кубка мира в Контиолахти завершится масс-стартами
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская и Снигур упали, Калинина поднялась
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко - первая ракетка Украины, подъем Урсу
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского и женского масс-стартов на первом этапе Кубка мира
просмотров
Футбол сегодня: Динамо - Александрия в УПЛ, Тоттенхэм - Челси, матчи Арсенала, Атлетико, поединки Серии А и Бундеслиги
просмотров

Последние новости

Европа19:35
Судья, назвавший Клоппа м*****м, остался без работы
Бокс19:25
Бриедис назвал последний бой Усика в карьере
Бокс18:55
Бивол назвал победителя реванша Усик - Фьюри
Европа18:50
Ван дер Ваарт: Криштиану сбросил мне дикпик
Теннис18:30
Рейтинг ATP: Овчаренко - первая ракетка Украины, подъем Урсу
Европа18:14
Определились сроки возвращения форварда АПЛ, который попал в аварию
Другие страны18:10
Кривцов покинул Интер Майами
Бокс17:50
Бриедис сделал прогноз на реванш Усик - Фьюри
Другие страны17:39
Сборная Сирии сменила эмблему и форму после свержения режима Асада
Теннис17:20
Рейтинг WTA: Ястремская и Снигур упали, Калинина поднялась
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK