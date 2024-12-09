Определились сроки возвращения форварда АПЛ, который попал в аварию

Стало известно, когда форвард Вест Хэма Майкл Антонио сможет вернуться на футбольное поле.

Напомним, что накануне нападающий попал в ДТП, в результате которого получил перелом ноги и уже перенес операцию.

Как утверждает The Guardian, Майкл Антонио не сможет играть около года, а учитывая возраст футболиста и тяжесть травмы, есть вероятность, что он просто завершит карьеру.

Также Вест Хэм уже сообщил, что перед следующим матчем команда выйдет на разминку в специальных футболках с именем и номером Антонио.

Ранее также сообщалось, что Вест Хэм может вернуть своего экс-тренера.

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