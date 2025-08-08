Клуб АПЛ попрощался с нападающим, который едва не погиб в ДТП

Майкл Антонио покинул Вест Хэм после десяти лет выступлений за команду.

Вест Хэм прекратил сотрудничество с нападающим Майклом Антонио, который выступал за команду на протяжении десяти лет.

Об этом лондонский клуб объявил на своем официальном сайте.

"Молотобойцы" и 35-летний футболист приняли решение не продлевать контракт, срок действия которого истек после завершения прошлого сезона.

Напомним, что в декабре 2024 года Антонио попал в серьезное ДТП, вследствие которого получил перелом ноги. До конца сезона ямайский форвард на поле больше не появился.

Антонио выступал за Вест Хэм с 2015 года, перейдя из Ноттингем Форест. Всего за "молотобойцев" нападающий провел 323 матча во всех турнирах, отличившись 83 голами и 43 результативными передачами.

В сезоне-2022/23 игрок вместе с лондонской командой выиграл Лигу конференций.

