Клуб АПЛ попрощался с нападающим, который едва не погиб в ДТП

Майкл Антонио покинул Вест Хэм после десяти лет выступлений за команду.
Сегодня, 09:55       Автор: Игорь Мищук
Майкл Антонио / Getty Images
Майкл Антонио / Getty Images

Вест Хэм прекратил сотрудничество с нападающим Майклом Антонио, который выступал за команду на протяжении десяти лет.

Об этом лондонский клуб объявил на своем официальном сайте.

"Молотобойцы" и 35-летний футболист приняли решение не продлевать контракт, срок действия которого истек после завершения прошлого сезона.

Напомним, что в декабре 2024 года Антонио попал в серьезное ДТП, вследствие которого получил перелом ноги. До конца сезона ямайский форвард на поле больше не появился.

Читай также: "Это открыло мне глаза": Форвард клуба АПЛ рассказал, как переосмыслил жизнь после аварии

Антонио выступал за Вест Хэм с 2015 года, перейдя из Ноттингем Форест. Всего за "молотобойцев" нападающий провел 323 матча во всех турнирах, отличившись 83 голами и 43 результативными передачами.

В сезоне-2022/23 игрок вместе с лондонской командой выиграл Лигу конференций.

Ранее сообщалось, что лидер Вест Хэма избежал пожизненной дисквалификации.

