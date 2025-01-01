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"Это открыло мне глаза": Форвард клуба АПЛ рассказал, как переосмыслил жизнь после аварии

Майкл Антонио высказался об ужасном инциденте, следствием которого стал перелом ноги.
Сегодня, 21:18
Майкл Антонио / Getty Images
Майкл Антонио / Getty Images

Нападающий Вест Хэма Майкл Антонио прокомментировал свою автомобильную аварию, из-за которой выбыл на длительный срок.

Футболист в начале декабря попал в ДТП, в котором получил перелом ноги и был прооперирован. Накануне игрока выписали из больницы.

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"Каждый год в это время меня спрашивают, за что я благодарен, и каждый год я с трудом ищу правильные слова. Но в этом году я точно знаю, за что я благодарен: за то, что я жив.

Я хочу воспользоваться моментом, чтобы признать то, что я осознал: я провел так много лет, принимая жизнь как должное. Я строил планы на следующий день, на следующий год, всегда полагая, что завтрашний день гарантирован. Я видел, как уходили из жизни близкие друзья, был свидетелем того, как другие оказывались на грани смерти, и даже тогда я не до конца понимал, насколько ценна жизнь.

То, что я недавно пережил, открыло мне глаза. Жизнь хрупка, и каждый момент имеет значение. Я так благодарен Богу за то, что он дал мне силы продолжать идти дальше и позволил мне все еще быть здесь. Я благодарен экстренной службе, врачам и всем сотрудникам Вест Хэма. Медицинская команда, руководство, весь персонал, товарищи по команде и замечательные болельщики Вест Хэма, я бы не смог пройти через это без вас. Спасибо вам от всего сердца. Моим близким, которые поддерживали меня, я не могу выразить, как много вы для меня значите.

Наконец, спасибо всему футбольному сообществу за всю любовь и поддержку, которую вы мне оказали. Это действительно много значит. Я люблю вас всех и бесконечно благодарен каждому из вас. Счастливого Нового года - и я скоро вернусь на это поле", - написал Антонио в Instagram.

Ранее были названы сроки возвращения Антонио после аварии.

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