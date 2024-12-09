Мойес может снова вернуться к работе в бывшем клубе

Шотландец может в третий раз возглавить Вест Хэм.

Вест Хэм может вернуть Дэвида Мойеса на пост главного тренера, пишет The Sun.

Напомним, что клуб уже в течение некоторого времени рассматривает отставку Хулена Лопетеги. Как утверждает издание, сегодняшний матч против Вулверхэмптона может стать последним для испанца.

Дэвид Мойес уже встретился с владельцем клуба и заверил того, что готов вернуться к работе, как только место главного тренера станет свободным.

Напомним, что шотландский специалист уже дважды возглавлял лондонский клуб. Именно под его руководством Вест Хэм впервые в своей истории пробился в еврокубки.

Ранее также сообщалось, что Борнмут установил новое достижение в АПЛ.

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