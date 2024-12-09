iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Мойес может снова вернуться к работе в бывшем клубе

Шотландец может в третий раз возглавить Вест Хэм.
Сегодня, 13:59
Дэвид Мойес / Getty Images
Дэвид Мойес / Getty Images

Вест Хэм может вернуть Дэвида Мойеса на пост главного тренера, пишет The Sun.

Напомним, что клуб уже в течение некоторого времени рассматривает отставку Хулена Лопетеги. Как утверждает издание, сегодняшний матч против Вулверхэмптона может стать последним для испанца.

Дэвид Мойес уже встретился с владельцем клуба и заверил того, что готов вернуться к работе, как только место главного тренера станет свободным.

Напомним, что шотландский специалист уже дважды возглавлял лондонский клуб. Именно под его руководством Вест Хэм впервые в своей истории пробился в еврокубки.

Ранее также сообщалось, что Борнмут установил новое достижение в АПЛ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Вест Хэм Дэвид Мойес

Статьи по теме

Форвард клуба АПЛ сломал ногу в результате аварии Форвард клуба АПЛ сломал ногу в результате аварии
Судаковым интересуется клуб АПЛ - источник Судаковым интересуется клуб АПЛ - источник
Вест Хэм хочет заменить Лопетеги четвертьфиналистом Лиги чемпионов Вест Хэм хочет заменить Лопетеги четвертьфиналистом Лиги чемпионов
Вест Хэм неожиданно обыграл Манчестер Юнайтед Вест Хэм неожиданно обыграл Манчестер Юнайтед
Помочь журналистам

Видео

Сдерживали двое: Гвардиола пытался наброситься на фаната после провокации
Сдерживали двое: Гвардиола пытался наброситься на фаната после провокации

Популярное на сайте

Биатлон-2024/2025: первый этап Кубка мира в Контиолахти завершится масс-стартами
просмотров
Рейтинг WTA: Страхова упала, Калинина поднялась
просмотров
Рейтинг ATP: новая первая ракетка Украины, падения Сачко и Урсу
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского и женского масс-стартов на первом этапе Кубка мира
просмотров
Футбол сегодня: Динамо - Александрия в УПЛ, Тоттенхэм - Челси, матчи Арсенала, Атлетико, поединки Серии А и Бундеслиги
просмотров

Последние новости

Шахматы16:08
Шахматы. Матч за звание чемпиона мира: Лижен снова сравнял счет после 12-й партии
Биатлон15:07
Лидер сборной Италии не выступит на Кубке мира в этом году
Европа14:59
ПСЖ и МЮ интересуется "новым Модричем", который отказался переходить в Шахтер из-за войны
Лига Чемпионов14:34
Срна: Шахтер хочет играть для всей Украины и особенно для солдат
Европа13:59
Мойес может снова вернуться к работе в бывшем клубе
Европа13:48
Ливерпуль нацелился на подписание травматичного футболиста Барселоны
Европа13:20
Барселона намерена оспорить удаление Флика в матче с Бетисом
Лига Чемпионов13:03
Лидеры Баварии не тренировались вместе с командой накануне матча против Шахтера
Формула 112:47
Марко рассказал, когда команды Ред Булл объявят списки пилотов на сезон-2025
Европа12:36
Мбаппе поделился деталями своей личной жизни
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK