Мареска: Украина - самая холодная страна, в которой я играл

В четверг, 12 декабря, Челси на выезде сыграет с Астаной в рамках Лиги конференций.

Главный тренер лондонцев Энцо Мареска высказался про погодные условия в Казахстане.

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"Меньше всего, чего я ждет в матче с Астаной - это большой разницы в счете, но, как я уже сказал, мы должны двигаться вперед, мы должны играть, мы должны стараться делать все возможное и пытаться адаптироваться к непростым условиям.

В каких самых холодных условиях приходилось играть до этого? Что-то похожее... Я думаю, это была Украина. Там была примерно такая же температура, что и сейчас в Казахстане", - приводит слова Марески Football London.

Итальянец вспомнил выездной матч против донецкого Шахтера в плей-офф Кубка УЕФА в 2007 году, когда он выступал за Севилью. Поединок в Донецке завершился со счетом 3:2 в пользу Севильи.

Напомним, Мудрик пропустил тренировку Челси перед матчем в Лиге конференций.

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