Мудрик пропустил тренировку Челси перед матчем в Лиге конференций
Украинец продолжает лечиться от болезни.
В четверг, 12 декабря, в рамках пятого тура Лиги конференций Челси сыграет с Астаной.
Как сообщает Football London, украинский вингер лондонской команды Михаил Мудрик не присутствовал на тренировке команды накануне выезда.
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Мудрик из-за болезни уже пропустил две игры в АПЛ – с Тоттенхэмом (4:3) и Саутгемптоном (5:1).
Вероятно, футболист не выздоровел перед еврокубковой встречей.
В прошлых четырех играх Михаил забил три гола и сделал три голевые передачи.
Напомним, Кривцов покинул Интер Майами.
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