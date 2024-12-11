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Мудрик пропустил тренировку Челси перед матчем в Лиге конференций

Украинец продолжает лечиться от болезни.
Сегодня, 13:36
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

В четверг, 12 декабря, в рамках пятого тура Лиги конференций Челси сыграет с Астаной.

Как сообщает Football London, украинский вингер лондонской команды Михаил Мудрик не присутствовал на тренировке команды накануне выезда.

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Мудрик из-за болезни уже пропустил две игры в АПЛ – с Тоттенхэмом (4:3) и Саутгемптоном (5:1).

Вероятно, футболист не выздоровел перед еврокубковой встречей.

В прошлых четырех играх Михаил забил три гола и сделал три голевые передачи.

Напомним, Кривцов покинул Интер Майами.

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