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Тренер Ромы объяснил, почему Довбик пропустил предыдущий матч Серии А

Наставник "джаллоросси" выразил надежду на скорое возвращение украинского нападающего.
Сегодня, 12:35
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Главный тренер Ромы Клаудио Раньери высказался об отсутствии украинского нападающего Артема Довбика в заявке на матч 15-го тура Серии А с Лечче.

Украинец не смог принять участие в поединке, а римская команда без него разгромила соперника со счетом 4:1.

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Наставник "джаллоросси" подтвердил, что украинский форвард не играл из-за заболевания.

"У Довбика грипп. Он не может с этим справиться. Надеюсь, он будет готов к следующему матчу.

Я не хотел рисковать, выпустив его, чтобы попытаться подготовить его к следующему поединку", - приводит слова Раньери TMW со ссылкой на DAZN.

Ранее бывший спортивный директор Ромы неоднозначно высказался об уровне Довбика.

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