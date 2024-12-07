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Экс-спортдир Ромы: Клуб не станет чемпионом с таким форвардом, как Довбик

Вальтер Сабатини неоднозначно высказался об уровне Артема.
Сегодня, 18:05
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Бывший спортивный директор Ромы Вальтер Сабатини раскритиковал своего преемника Флориана Гизольфи за трансферную политику.

Сабатини, в частности, сказал, что Довбик не тот игрок, который может выиграть клубу Серию А.

«Я не знаю Флорана Гисольфи, но учитывая те трансферы, которые он провел, я не его фанат. Это не принесло никакой пользы.

Довбик? Хороший футболист, но его игра не приносит радости и он не грациозен, ему трудно найти ворота. Он много работает, борется, но не с Довбыком выигрываются чемпионаты», - сказал функционер.

Напомним, сейчас Рома идет на 15 месте в Серии А. Следующий матч клуб проведет против Лечче.

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