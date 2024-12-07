Рома без Довбика легко справилась с аутсайдером Серии А
"Волки" без проблем переиграли Лечче.
В рамках 15-го тура Серии А Рома встретилась с Лечче.
Уже на 13-ой минуте «волки» вышли вперед благодаря усилиям Алексиса Саелемакерса. Еще до перерыва Лечче сумел восстановить паритет благодаря голу Крстовича с пенальти.
Впрочем, пропущенный мяч с 11-метрового не помешал римлянам сохранить концентрацию и мотивацию. Во втором тайме они легко разбили своего соперника, отправив в ворота Владимиро Фальконе три мяча.
Забивали Джанлука Манчини, Николо Пизилли и Куадио Коне.
Рома - Лечче 4:1
Голы: Саелемакерс, 14, Манчини, 59, Пизилли, 66, Коне, 88 - Крстович, 40 (пен).
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