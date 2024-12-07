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Рома без Довбика легко справилась с аутсайдером Серии А

"Волки" без проблем переиграли Лечче.
Вчера, 23:37
Рома / Getty Images
Рома / Getty Images

В рамках 15-го тура Серии А Рома встретилась с Лечче.

Уже на 13-ой минуте «волки» вышли вперед благодаря усилиям Алексиса Саелемакерса. Еще до перерыва Лечче сумел восстановить паритет благодаря голу Крстовича с пенальти.

Впрочем, пропущенный мяч с 11-метрового не помешал римлянам сохранить концентрацию и мотивацию. Во втором тайме они легко разбили своего соперника, отправив в ворота Владимиро Фальконе три мяча.

Забивали Джанлука Манчини, Николо Пизилли и Куадио Коне.

Рома - Лечче 4:1

Голы: Саелемакерс, 14, Манчини, 59, Пизилли, 66, Коне, 88 - Крстович, 40 (пен).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома Серия А

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