Раньери оценил дубль Довбика в Кубке Италии

Главный тренер Ромы Клаудио Раньери высказался по поводу нападающего Артема Довбика.

Специалист похвалил украинца, который оформил дубль в матче против Сампдории (4:1) в Кубке Италии.

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"Довбик сделал дубль. Я надеюсь, что он расцвел. К сожалению, он тренируется не так, как может это делать, потому что имеет тысячу незначительных проблем.

У Артема мощная физика, требующая должного тренировочного процесса.

Голов ему не хватало, но они помогут лучше работать на тренировках. Это важно как для него, так и для Ромы", - приводит слова тренера TuttoMercatoWeb.

Ранее был назван главный фаворит на Забарного.

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