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Вингер Барселоны выбыл на неопределенный срок из-за травмы

Ферран Торрес угодил в лазарет каталонцев с мышечным повреждением.
Сегодня, 15:58
Ферран Торрес / Getty Images
Ферран Торрес / Getty Images

Вингер Барселоны Ферран Торрес получил травму в недавнем матче 18-го тура испанской Ла Лиги против Атлетико (1:2).

Как сообщает официальный сайт "блаугранас", 24-летний футболист завершил поединок с мышечным повреждением.

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Поскольку проблема не исчезла, игрок прошел медицинское обследование, по итогам которого ему диагностировали небольшую травму камбаловидной мышцы.

Сроки возвращения футболиста в строй пока не называются.

В нынешнем сезоне Торрес провел за Барселону во всех турнирах 16 матчей, отличившись пятью голами и двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Барселона повторила антирекорд более чем 35-летней давности.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Ферран Торрес

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