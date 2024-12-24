Вингер Барселоны выбыл на неопределенный срок из-за травмы
Вингер Барселоны Ферран Торрес получил травму в недавнем матче 18-го тура испанской Ла Лиги против Атлетико (1:2).
Как сообщает официальный сайт "блаугранас", 24-летний футболист завершил поединок с мышечным повреждением.
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Поскольку проблема не исчезла, игрок прошел медицинское обследование, по итогам которого ему диагностировали небольшую травму камбаловидной мышцы.
Сроки возвращения футболиста в строй пока не называются.
В нынешнем сезоне Торрес провел за Барселону во всех турнирах 16 матчей, отличившись пятью голами и двумя результативными передачами.
Ранее сообщалось, что Барселона повторила антирекорд более чем 35-летней давности.
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