Защитник Манчестер Юнайтед поработал волонтером в канун Рождества

Защитник Манчестер Юнайтед Диогу Далот с пользой провел вечер перед Рождеством.

Португалец решил посвятить канун праздника волонтерству и помогал бездомным вместе со старейшей благотворительной организаций Манчестера Lifeshare.

Далот признался, что после шести лет уже считает Манчестер своим домом, а потому решил помочь уязвимым слоям общества города.

Diogo Dalot spent Christmas Eve with @LifeshareUK , Manchester’s oldest homelessness charity. Dalot joined a team of volunteers to show his support and highlight the importance of community care during the festive period. Lifeshare offer meals, companionship, showers, health… pic.twitter.com/rqpMtsqluv

"Манчестер – это город с сильным чувством общности и сострадания. Я живу здесь уже более шести лет и горжусь тем, что могу называть этот город своим домом.

К сожалению, число бездомных растет; наша семья хочет повысить осведомленность об этой проблеме и также напрямую помогать людям, как только можем. Рождество может быть трудным временем для многих, и работа Lifeshare гарантирует, что никто не будет забыт.

Волонтеры, которых я сегодня встретил, действительно вдохновляют; я очень благодарен, что смог провести время с ними и внести небольшой вклад в такую важную работу для людей, которых они поддерживают", – сказал 25-летний португалец.

Day two of our Christmas project, what a great day, 181 guests and 450 meals all looked after by our fabulous Volunteer team, Haircuts(23) Opticians and the lovely Emily providing the Entertainment, great to have @DalotDiogo and @Maxine_Peake join us, Merry Christmas everybody 🎄 pic.twitter.com/MHJoDwyy7i