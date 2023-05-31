Манчестер Юнайтед продлил контракт с защитником

Манчестер Юнайтед на своем официальном сайте объявил о подписании нового контракта с Диогу Далотом.

Правый защитник поставил свою подпись под соглашением, которое будет действовать до лета 2028 года. При этом у клуба есть опция продления еще на год.

Старый контракт подходил к своему завершению летом 2024 года.

2️⃣0️⃣2️⃣8️⃣ ✍️@DalotDiogo has signed fresh terms with the Reds! 🤩#MUFC — Manchester United (@ManUtd) May 31, 2023

"Играть за Манчестер Юнайтед — одна из самых высоких наград в футболе. У нас было несколько фантастических моментов за последние пять лет, и я очень вырос. Моя страсть к этому невероятному клубу только возросла с того дня, как я присоединился к нему", - заявил 24-летний португалец.

"Как группа игроков, мы все чувствуем, что прямо сейчас находимся в начале особого пути. Я могу заверить вас, что я буду неустанно посвящать себя в достижении наших целей и делать так, чтобы фанаты гордились этой командой".

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Диогу Далот стал игроком Манчестер Юнайтед летом 2018 года. За его трансфер "красные дьяволы" заплатили Порту 22 миллиона евро.

С того момента он провел 107 матчей в футболке манкунианцев, записав на свой счет три гола и шесть результативных передач. В сезоне-2020/21 играл в Милане на правах аренды.