Форвард Манчестер Юнайтед пропустит финал кубка Англии против Манчестер Сити

Антони Марсьяль не сыграет в предстоящем финале кубка Англии против Манчестер Сити.

Как сообщает официальный сайт Манчестер Юнайтед, форвард пропустит битву за трофей из-за травмы подколенного сухожилия.

Марсьяль получил травму во время матча 38-го тура АПЛ против Фулхэма (2:1).

Erik ten Hag’s speech was so powerful that it injured Martial’s hamstring💔

pic.twitter.com/6oBObjAYfB — Stretford Paddock (@StretfordPaddck) May 30, 2023

По информации источника, во время обследования 27-летнего француза был выявлен разрыв мышц, из-за которого он не сыграет на Уэмбли против "горожан".

В нынешнем сезоне Антони Марсьяль принял участие всего лишь в 29 матчах во всех турнирах. На его счету девять голов и три результативные передачи.

Напомним, что финал кубка Англии между Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити состоится в субботу, 3 июня. Стартовый свисток поединка запланирован на 17:00 по киевскому времени.