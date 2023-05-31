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Форвард Манчестер Юнайтед пропустит финал кубка Англии против Манчестер Сити

Очередная запись в медицинской книжке Антони Марсьяля.
Сегодня, 17:27
Антони Марсьяль / Getty Images
Антони Марсьяль / Getty Images

Антони Марсьяль не сыграет в предстоящем финале кубка Англии против Манчестер Сити.

Как сообщает официальный сайт Манчестер Юнайтед, форвард пропустит битву за трофей из-за травмы подколенного сухожилия.

Марсьяль получил травму во время матча 38-го тура АПЛ против Фулхэма (2:1).

По информации источника, во время обследования 27-летнего француза был выявлен разрыв мышц, из-за которого он не сыграет на Уэмбли против "горожан".

В нынешнем сезоне Антони Марсьяль принял участие всего лишь в 29 матчах во всех турнирах. На его счету девять голов и три результативные передачи.

Напомним, что финал кубка Англии между Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити состоится в субботу, 3 июня. Стартовый свисток поединка запланирован на 17:00 по киевскому времени.

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