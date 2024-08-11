iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Реал может попытаться переманить игрока Манчестер Юнайтед следующим летом

Диогу Далот может стать преемником Дани Карвахаля.
Сегодня, 15:55
Диогу Далот / Getty Images
Диогу Далот / Getty Images

Мадридский Реал может попробовать увести из Манчестер Юнайтед еще одного португальца, пишет GIVEMESPORT.

Издание утверждает, что "сливочные" рассматривают кандидатуру Диогу Далота на следующее лето.

Реалу необходимо заменить возрастного Дани Карвахаля, и Далот является первым в списке кандидатом на место испанца.

Отметим, что Манчестер Юнайтед имеет более сильную позицию, так как контракт защитника рассчитан еще на четыре года, однако многое будет зависеть от самого Далота.

Пока Реал будет просто следить за успехами португальца в будущем сезоне и примет окончательное решение ближе к следующему лету.

Ранее также сообщалось, что лидер МЮ продлит с клубом контракт.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: диогу далот

Статьи по теме

Манчестер Юнайтед продлил контракт с защитником Манчестер Юнайтед продлил контракт с защитником
Защитник Манчестер Юнайтед провел сотый матч за клуб Защитник Манчестер Юнайтед провел сотый матч за клуб
Тен Хаг хочет сохранить игроков Манчестер Юнайтед, у которых вскоре завершится контракт Тен Хаг хочет сохранить игроков Манчестер Юнайтед, у которых вскоре завершится контракт
Манчестер Юнайтед готовит новый контракт для основного защитника Манчестер Юнайтед готовит новый контракт для основного защитника
Помочь журналистам

Видео

Двух нокдаунов не хватило: Богачук уступил Ортису - видео лучших моментов боя
Двух нокдаунов не хватило: Богачук уступил Ортису - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина продлжает терять позиции, Байндаль покинула ТОП-300, Костюк первая ракетка Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Марченко и Сачко продолжают терять позиции
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2024: Винисиус сохраняет лидерство, Родри и Беллингем преследуют
просмотров
Футбол сегодня: Шахтер - Полесье и другие матчи УПЛ, Кубок Украины
просмотров

Последние новости

НБА18:07
Игрок сборной Франции намекнул на завершение международной карьеры
Формула 117:58
Боттас: В начале сезона перед Заубером ставились совсем другие задачи
Украина17:45
УПЛ: Рух и Карпаты разгромили Оболонь с Кривбассом, Шахтер сыграет с Полесьем
Украина17:41
Новичок шокировал участника еврокубков: Карпаты разгромили Кривбасс
Европа17:40
Де Росси оценил игру Довбика в матче против Эвертона
Европа17:25
Боруссия все же сумела перехватить Байера у Байера
Европа17:08
Кейн поделился мыслями о Компани в качестве тренера Баварии
Европа16:46
Гарначо установил возрастной рекорд Манчестер Юнайтед
Европа16:45
Гаттузо отстранил ключевого игрока от матчей и тренировок
Олимпийские игры16:40
Бех-Романчук озвучила свои планы после провала на Олимпиаде-2024: Пора двигаться дальше
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK