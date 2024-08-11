Реал может попытаться переманить игрока Манчестер Юнайтед следующим летом

Мадридский Реал может попробовать увести из Манчестер Юнайтед еще одного португальца, пишет GIVEMESPORT.

Издание утверждает, что "сливочные" рассматривают кандидатуру Диогу Далота на следующее лето.

Реалу необходимо заменить возрастного Дани Карвахаля, и Далот является первым в списке кандидатом на место испанца.

Отметим, что Манчестер Юнайтед имеет более сильную позицию, так как контракт защитника рассчитан еще на четыре года, однако многое будет зависеть от самого Далота.

Пока Реал будет просто следить за успехами португальца в будущем сезоне и примет окончательное решение ближе к следующему лету.

Ранее также сообщалось, что лидер МЮ продлит с клубом контракт.

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