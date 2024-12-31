Клуб из Чемпионшипа уволил Руни с поста главного тренера

Плимут официально объявил об уходе главного тренера команды Уэйна Руни.

Сотрудничество было прекращено по обоюдному согласию сторон.

Вместе с Руни клуб покинут его помощники Майк Фелан и Саймон Айрланд.

Club Statement | Argyle and Rooney mutually part ways.https://t.co/0KM0pdIRO7#pafc — Plymouth Argyle FC (@Argyle) December 31, 2024

Руни возглавил Плимут в мае 2024 года. Под его руководством команда не побеждает уже девять матчей и с 18 очками занимает последнее место в чемпионате.

Напомним, бывший тренер сборной Англии удостоен рыцарского звания.

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