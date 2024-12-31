iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Экс-тренер сборной Англии удостоен рыцарского звания

При этом сэр Гарет Саутгейт все еще находится без работы.
Сегодня, 07:46
Сэр Гарет Саутгейт / Getty Images
Сэр Гарет Саутгейт / Getty Images

Бывший тренер сборной Англии Гарет Саутгейт получил рыцарское звание, пишет BBC.

54-летний специалист был включен в наградный список, утверждает королем в предверии нового года.

Напомним, что тренерскую карьеру Саутгейт начал в Миддлсбро еще в 2006 году, затем работал с молодежной сборной Англии, а в 2016 году получил повышение до тренера основной сборной.

Под руководством английского специалиста "три льва" провели 102 матча, в которых одержали 61 победу, 24 сыграли вничью и проиграли 17 игр. Саутгейт дважды выводил Англию в финалы Евро, однако так и не выиграл с командой ни одного титула.

На текущий момент теперь уже сэр Гарет Саутгейт находится без работы. Отметим также, что в 2019 году специалист был награжден Орденом Британской империи.

Ранее также сообщалось, что Милан назначил нового главного тренера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гарет Саутгейт

Статьи по теме

Саутгейт не собирается работать в Манчестер Юнайтед Саутгейт не собирается работать в Манчестер Юнайтед
Саутгейт может приостановить тренерскую карьеру Саутгейт может приостановить тренерскую карьеру
Манчестер Юнайтед не станет контактировать с Саутгейтом в случае увольнения тен Хага Манчестер Юнайтед не станет контактировать с Саутгейтом в случае увольнения тен Хага
Ширер: Вероятно, это будет последняя игра Саутгейта Ширер: Вероятно, это будет последняя игра Саутгейта
Помочь журналистам

Видео

НБА: Лень помог Сакраменто одолеть Даллас, Юта без Михайлюка уступила Денверу
НБА: Лень помог Сакраменто одолеть Даллас, Юта без Михайлюка уступила Денверу

Популярное на сайте

Биатлон-2024/2025: когда стартует этап в Оберхофе?
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко - первая ракетка Украины, падение Урсу
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция Рождественской гонки
просмотров
Футбол сегодня: Манчестер Юнайтед - Ньюкасл, матч Челси и игры в Италии
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2024 года по CS по версии HLTV: XANTARES занял 15-е место в рейтинге
просмотров

Последние новости

Европа10:33
Барселоне снова отказали в регистрации игроков
Европа09:57
С чемпиона мира сняли обвинения в групповом изнасиловании
Европа09:20
Аморим показал худший старт среди тренеров Манчестер Юнайтед за 103 года
НБА08:26
НБА: Лень помог Сакраменто одолеть Даллас, Юта без Михайлюка уступила Денверу
Европа07:46
Экс-тренер сборной Англии удостоен рыцарского звания
НХЛ07:28
НХЛ: Флорида и Сиэтл накидали по пять шайб своим соперникам
01:10
Чемпионат мира по дартсу: определились все четвертьфинальные пары
Киберспорт01:01
ТОП-20 лучших игроков 2024 года по CS по версии HLTV: XANTARES занял 15-е место в рейтинге
Бокс00:55
"Уже говорить об Усике опасно": Промоутер усомнился в победе Дюбуа над Паркером
Европа00:04
Ньюкасл разобрался в гостях с Манчестер Юнайтед
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK