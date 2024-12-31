Экс-тренер сборной Англии удостоен рыцарского звания

При этом сэр Гарет Саутгейт все еще находится без работы.

Бывший тренер сборной Англии Гарет Саутгейт получил рыцарское звание, пишет BBC.

54-летний специалист был включен в наградный список, утверждает королем в предверии нового года.

Напомним, что тренерскую карьеру Саутгейт начал в Миддлсбро еще в 2006 году, затем работал с молодежной сборной Англии, а в 2016 году получил повышение до тренера основной сборной.

Под руководством английского специалиста "три льва" провели 102 матча, в которых одержали 61 победу, 24 сыграли вничью и проиграли 17 игр. Саутгейт дважды выводил Англию в финалы Евро, однако так и не выиграл с командой ни одного титула.

На текущий момент теперь уже сэр Гарет Саутгейт находится без работы. Отметим также, что в 2019 году специалист был награжден Орденом Британской империи.

Ранее также сообщалось, что Милан назначил нового главного тренера.

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