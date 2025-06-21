Саутгейту отказала европейская сборная
Польша решила, что экс-наставник Англии не принесет им результат.
Гарет Саутгейт не смог получить работу, утверждает Metro.
Напомним, что бывший наставник сборной Англии на текущий момент находится без работы после увольнения прошлым летом.
Издание пишет, что Саутгейт предложил свою кандидатуру сборной Польши, но получил отказ. Позднее это подтвердил Президент Польского футбольного союза Цезари Кулеша.
Мы получили предложение нанять Саутгейта, но надо помнить простую вещь: ни один иностранный тренер не гарантирует нам выход на чемпионат мира. Если бы он нам это гарантировал, я бы немедленно нанял его.
Идеальный пример – Фернанду Сантуш. Успешный тренер, известное имя, все аплодировали. Но на деле все оказалось неожиданно и болезненно для нас
Также ранее Антонио Конте рассказал о своих принципах работы.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!