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Футбол

Саутгейту отказала европейская сборная

Польша решила, что экс-наставник Англии не принесет им результат.
Вчера, 22:33       Автор: Андрей Безуглый
Гарет Саутгейт / Getty Images
Гарет Саутгейт / Getty Images

Гарет Саутгейт не смог получить работу, утверждает Metro.

Напомним, что бывший наставник сборной Англии на текущий момент находится без работы после увольнения прошлым летом.

Издание пишет, что Саутгейт предложил свою кандидатуру сборной Польши, но получил отказ. Позднее это подтвердил Президент Польского футбольного союза Цезари Кулеша.

Мы получили предложение нанять Саутгейта, но надо помнить простую вещь: ни один иностранный тренер не гарантирует нам выход на чемпионат мира. Если бы он нам это гарантировал, я бы немедленно нанял его.

Идеальный пример – Фернанду Сантуш. Успешный тренер, известное имя, все аплодировали. Но на деле все оказалось неожиданно и болезненно для нас

Также ранее Антонио Конте рассказал о своих принципах работы.

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