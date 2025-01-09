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Бентанкур сделал заявление после травмы головы в матче с Ливерпулем

Родриго вышел на связь.
Сегодня, 11:03
Родриго Бентанкур / Getty Images
Родриго Бентанкур / Getty Images

В рамках первого полуфинального матча Кубка английской лиги Тоттенхэм минимально переиграл Ливерпуль (1:0).

На седьмой минуте встречи полузащитник "шпор" Родриго Бентанкур потерял сознание, а затем был доставлен в больницу.

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Уругвайский игрок обратился к фанатам, опубликовав фотографию из больницы.

"Все хорошо, друзья! Спасибо за сообщение. Поздравляю с победой, ребята!", – написал полузащитник.

Ранее сообщалось, что звезда АПЛ прошел повторный допрос по поводу обвинений в изнасиловании.

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