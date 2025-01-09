Бентанкур сделал заявление после травмы головы в матче с Ливерпулем
Родриго вышел на связь.
В рамках первого полуфинального матча Кубка английской лиги Тоттенхэм минимально переиграл Ливерпуль (1:0).
На седьмой минуте встречи полузащитник "шпор" Родриго Бентанкур потерял сознание, а затем был доставлен в больницу.
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Уругвайский игрок обратился к фанатам, опубликовав фотографию из больницы.
"Все хорошо, друзья! Спасибо за сообщение. Поздравляю с победой, ребята!", – написал полузащитник.
Ранее сообщалось, что звезда АПЛ прошел повторный допрос по поводу обвинений в изнасиловании.
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