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Конте - о Хвиче: Я расстроен, он попросил продать его

Итальянец надеялся переубедить игрока.
Сегодня, 17:53
Хвича Кварацхелия / Getty Images
Хвича Кварацхелия / Getty Images

Главный тренер Наполи Антонио Конте подвтердил, что Хвича Кварацхелия может покинуть клуб.

Напомним, ранее стало известно, что над трансфером грузина активно работает ПСЖ, уже даже согласован контракт с игроком.

Конте заявил, что очень расстроен, что Кварацхелия хочет покинуть клуб. Итальянец надеялся переубедить вингера остаться и стать частью нового проекта.

"Речь идет о важном игроке, прошлым летом я разговаривал с президентом и хотел получить некоторые гарантии, потребовав сохранить некоторых важных игроков. Несмотря на то, что Кварацхелия и другие просили о продаже, я работал над этим и сумел сохранить тех, кого хотел.

Хвича попросил продать его. Я расстроен, это было как гром среди ясного неба, и я отступаю. Я бы не хотел, чтобы он думал, будто я приковал его, если он останется.

Прошлым летом я надеялся убедить его в качестве проекта, но, очевидно, мне это не удалось. Мы теряем важного игрока", - приводит слова Конте Джанлука Ди Марцио.

Ранее также игрок Барселоны попросил клуб продать его.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Хвича Кварацхелия

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