Манчестер Сити безжалостно разгромил клуб из четвертого английского дивизиона

В субботу, 11 января, Манчестер Сити принимал дома Солфорд из Лиги 2 в рамках Кубка Англии.

То, что матч закончится разгромом стало понятно довольно быстро. Уже на 8-й минуте Доку открыл счет, еще до перерыва Солфорд пропустил дважды от резеривистов "горожан" Мубамы и О'Райлли.

Во втором тайме Сити снова забил быстрый гол, Грилиш реализовал пенальти уже на 49-й минуте. А затем последовал настоящий разгром - Доку записал дубль на свой счет, а Джеймс Макети и вовсе отличился хет-триком.

Итоговый счет - 8:0, даже для проблемного Сити клуб из английской Лиги 2 не стал хотя бы небольшой проблемой.

Статистика матча Манчестер Сити - Солфорд 1/32 Кубка Англии

Манчестер Сити - Солфорд 8:0

Голы: Доку, 8, 69, Мубама, 20, О'Райлли, 43, Грилиш (пенальти), 49, Макети, 62, 72, 81

Ожидаемые голы (xG): 4.84 - 0.99

Владение мячом: 68% - 32%

Удары: 20 - 10

Удары в створ: 10 - 2

Угловые: 6 - 2

Фолы: 7 - 11

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!