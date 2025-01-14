Манчестер Сити согласовал трансфер юного бразильского защитника
Манчестер Сити достиг соглашения с Палмейрасом о приобретении центрального защитника бразильской команды Витора Рейса.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, английский клуб заплатит за игрока 40 миллионов евро, а 19-летний футболист присоединится к "горожанам" уже во время зимнего трансферного окна.
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Бразильский защитник в ближайшее время должен будет пройти медицинское обследование, после чего о переходе будет объявлено официально.
Рейс является воспитанником Палмейраса и в прошлом году провел за первую команду бразильского клуба 22 матча во всех турнирах, отличившись двумя голами.
Ранее сообщалось, что Манчестер Сити подпишет одного из лучших бомбардиров Бундеслиги в этом сезоне.
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