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Манчестер Сити подпишет одного из лучших бомбардиров Бундеслиги в этом сезоне

Омар Мармуш станет игроком "горожан".
Сегодня, 12:32
Омар Мармуш / Getty Images
Омар Мармуш / Getty Images

Манчестер Сити в ближайшие дни провернет еще один громкий трансфер.

Как сообщает Фабрицио Романо, «горожане» подпишут Омара Мармуша из франкфуртского Айнтрахта. Вскоре манкунианцы направят официальное предложение немецкому коллективу.

В структуру сделки включат бонусы и другие дополнительные условия. По предварительно информации, за Мармуша заплатят 80 млн евро.

В текущем сезоне египтянин забил 18 мячей и отдал 11 результативных передач.

Напомним, ранее сообщалось, что Милан хочет подписать звезду Ман Сити.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бундеслига Манчестер Сити

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