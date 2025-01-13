Манчестер Сити подпишет одного из лучших бомбардиров Бундеслиги в этом сезоне
Омар Мармуш станет игроком "горожан".
Манчестер Сити в ближайшие дни провернет еще один громкий трансфер.
Как сообщает Фабрицио Романо, «горожане» подпишут Омара Мармуша из франкфуртского Айнтрахта. Вскоре манкунианцы направят официальное предложение немецкому коллективу.
В структуру сделки включат бонусы и другие дополнительные условия. По предварительно информации, за Мармуша заплатят 80 млн евро.
В текущем сезоне египтянин забил 18 мячей и отдал 11 результативных передач.
Напомним, ранее сообщалось, что Милан хочет подписать звезду Ман Сити.
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