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Обнимашки и строгий взгляд: Марсело поддержал Реал в матче Кубка Испании

Бразилец стал свидетелем игры, в которой забили семь голов.
Сегодня, 10:20
Лука Модрич и Марсело / ФК Реал Мадрид
Лука Модрич и Марсело / ФК Реал Мадрид

В рамках 1/8 финала Кубка Испании Реал в домашнем поединке прошел Сельту - 5:2 по итогу дополнительного времени.

На поединке присутсвовал легенда мадридской команды Марсело.

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Бразилец поддерживал своих бывших партнеров по команде со стадиона.

После игры Марсело встретился с президентом Реала Флорентино Пересом, главным тренером команды Карло Анчелотти и игроками.

Участие в игре принимал украинский вратарь Андрей Лунин, который за всю игру сделал два сейва.

Ранее сообщалось, что клуб НФЛ проведет первую игру сезона на легендарной европейской арене.

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