Обнимашки и строгий взгляд: Марсело поддержал Реал в матче Кубка Испании
Бразилец стал свидетелем игры, в которой забили семь голов.
В рамках 1/8 финала Кубка Испании Реал в домашнем поединке прошел Сельту - 5:2 по итогу дополнительного времени.
На поединке присутсвовал легенда мадридской команды Марсело.
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Бразилец поддерживал своих бывших партнеров по команде со стадиона.
После игры Марсело встретился с президентом Реала Флорентино Пересом, главным тренером команды Карло Анчелотти и игроками.
Участие в игре принимал украинский вратарь Андрей Лунин, который за всю игру сделал два сейва.
Ранее сообщалось, что клуб НФЛ проведет первую игру сезона на легендарной европейской арене.
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