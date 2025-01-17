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Клуб НФЛ проведет первую игру сезона на легендарной европейской арене

Майами Долфинс впервые сыграют в Испании.
Сегодня, 17:50
Сантьяго Бернабеу / Getty Images
Сантьяго Бернабеу / Getty Images

НФЛ объявила, что Майами Долфинс станет командой, которая первой проведет игру регулярного сезона в Испании.

Для клуба эта игра станет восьмой проведенной вне США, однако ранее Долфинс играли только в Британии, Германии и Канаде.

Теперь же команда впервые сыграет в Испании, и не где-нибудь, а на Сантьяго Бернабеу.

Кто станет соперником Долфинс, а также точная дата игры будет объявлена, когда НФЛ представит полное расписание регулярного сезона.

"Мы очень рады провести первый матч НФЛ в Испании, стране с богатой историей, традициями и страстями, где проживает множество поклонников Долфинс. Мы гордимся тем, что вместе с НФЛ развиваем игру на международном уровне, привлекая к ней как старых, так и новых болельщиков.

Учитывая уникальную синергию между Майами и Мадридом, мы верим, что это только начало для нас в этом невероятном регионе, и мы с нетерпением ждем возможности принести страсть и поклонников футбола Dolphins в Испанию в 2025 году", - заявил президент клуба Том Гарфинкель.

Ранее также сообщалось, что мадридский Реал потерял из-за травмы еще одного игрока.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сантьяго Бернабеу

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