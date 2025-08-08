iSport.ua
Реал представил третий комплект формы на новый сезон

Мадридский клуб показал экипировку, на создание которой вдохновил цвет трибун Сантьяго Бернабеу.
Сегодня, 14:58       Автор: Игорь Мищук
Реал презентовал резервную форму / realmadrid.com
Реал презентовал резервную форму / realmadrid.com

Мадридский Реал презентовал третий комплект игровой формы, в которой команда будет выступать в сезоне-2025/26.

Резервная экипировка "сливочных" от технического партнера клуба компании adidas выполнена в синем цвете с белыми элементами. Также в верхней части спины расположены желтые инициалы RMFC.

Читай также: Лунин объявил решение относительно будущего в Реале

Как сообщает официальный сайт клуба, дизайн новой формы был вдохновлен цветом трибун домашней арены мадридцев Сантьяго Бернабеу.

Источник: realmadrid.com

Источник: realmadrid.com

Источник: realmadrid.com

Источник: realmadrid.com

Ранее сообщалось, что звезда Реала изменил решение относительно своего будущого.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: форма Сантьяго Бернабеу Реал Мадрид

