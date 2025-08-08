Реал представил третий комплект формы на новый сезон
Мадридский клуб показал экипировку, на создание которой вдохновил цвет трибун Сантьяго Бернабеу.
Мадридский Реал презентовал третий комплект игровой формы, в которой команда будет выступать в сезоне-2025/26.
Резервная экипировка "сливочных" от технического партнера клуба компании adidas выполнена в синем цвете с белыми элементами. Также в верхней части спины расположены желтые инициалы RMFC.
Как сообщает официальный сайт клуба, дизайн новой формы был вдохновлен цветом трибун домашней арены мадридцев Сантьяго Бернабеу.
