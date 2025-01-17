iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"С днем рождения, чемпион": Шевченко обратился к Усику в честь праздника

Легенда украинского футбола поздравил именитого боксера с 38-летием.
Вчера, 23:15
Андрей Шевченко и Александр Усик / instagram.com/andriyshevchenko
Андрей Шевченко и Александр Усик / instagram.com/andriyshevchenko

В пятницу, 17 января, обладатель титулов WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александр Усик празднует свое 38-летие.

В честь праздника к выдающемуся боксеру обратился легенда украинского футбола, бывший тренер национальной сборной, ныне возглавляющий Украинскую ассоциацию футбола, Андрей Шевченко.

Читай также: Холифилд назвал место Усика в истории супертяжеловесов

Бывший футболист опубликовал в Instagram совместное фото с Усиком, добавив слова поздравления.

"С днем рождения, чемпион! Поздравляю тебя!" - написал Шевченко.

Ранее сообщалось, что Турки Аль аш-Шейх выбрал боксера, с которым хотел бы свести Усика.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Андрей Шевченко

Статьи по теме

"Мы все это делаем": Льюис заподозрил Усика в симуляции в бою с Дюбуа "Мы все это делаем": Льюис заподозрил Усика в симуляции в бою с Дюбуа
Усик ответил, готов ли дать реванш Дюбуа Усик ответил, готов ли дать реванш Дюбуа
"Хочу вдохновлять": Усик рассказал о своих целях "Хочу вдохновлять": Усик рассказал о своих целях
"Мой друг, жадное пузо, ты замечательный": Усик обратился к Фьюри после признания лучшим боксером года "Мой друг, жадное пузо, ты замечательный": Усик обратился к Фьюри после признания лучшим боксером года
Помочь журналистам

Видео

Довбик отличился голом в матче с Дженоа
Довбик отличился голом в матче с Дженоа

Популярное на сайте

Биатлон-2024/2025: мужской эстафетой продолжится пятый этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской индивидуальной гонки на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге
просмотров
Футбол сегодня: Матч Ромы Довбика, Боруссия Дортмунд сыграет с Айнтрахтом
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2024 года по CS по версии HLTV: определена тройка лучших
просмотров
Свитолина на классе пробилась в третий круг Australian Open
просмотров

Последние новости

Бокс01:11
"Мы все это делаем": Льюис заподозрил Усика в симуляции в бою с Дюбуа
Европа00:40
ПСЖ официально объявил о переходе Кварацхелии
Вчера, 23:54
Европа23:54
Рома с голом Довбика одержала победу над Дженоа
Европа23:35
Дортмундская Боруссия уступила в гостях Айнтрахту
Бокс23:15
"С днем рождения, чемпион": Шевченко обратился к Усику в честь праздника
Европа22:40
Довбик отличился голом в матче с Дженоа
Европа22:20
Умер обладатель Золотого мяча и победитель Кубка европейских чемпионов
Бокс21:35
"Я возвращаюсь": Джойс назвал следующего соперника после сенсационного поражения от Чисоры
Европа20:59
"Мы пытаемся помочь": Тренер Челси высказался о допинг-скандале Мудрика
Бокс20:33
"Мне это не нравится": Турки Аль аш-Шейх отреагировал на решение Фьюри уйти из бокса
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK