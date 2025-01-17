"С днем рождения, чемпион": Шевченко обратился к Усику в честь праздника
Легенда украинского футбола поздравил именитого боксера с 38-летием.
В пятницу, 17 января, обладатель титулов WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александр Усик празднует свое 38-летие.
В честь праздника к выдающемуся боксеру обратился легенда украинского футбола, бывший тренер национальной сборной, ныне возглавляющий Украинскую ассоциацию футбола, Андрей Шевченко.
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Бывший футболист опубликовал в Instagram совместное фото с Усиком, добавив слова поздравления.
"С днем рождения, чемпион! Поздравляю тебя!" - написал Шевченко.
Ранее сообщалось, что Турки Аль аш-Шейх выбрал боксера, с которым хотел бы свести Усика.
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