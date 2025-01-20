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Футбол

"За Мудрика заплатили 100 миллионов": Кассано раскритиковал звезду Милана

Итальянец гневно прошелся по Леау.
Сегодня, 13:40
Антонио Кассано / Getty Images
Антонио Кассано / Getty Images

Бывший футболист сборной Италии Антонио Кассано высказался о вингере Милана Рафаэле Леау.

Итальянский эксперт подверг критике португальца, которого никто не хочет купить из топ-клубов.

"Сити собирается заплатить за Омара Мармуша из Айнтрахта 75 миллионов евро. ПСЖ берет Кварацхелию за 75 миллионов. Если кто-то хочет Леау, они идут, платят за него и забирают. 

Почему лучшие команды мира, Бавария, Барселона, Реал, Манчестер Сити, не берут его во внимание? Мудрика приобрели за 100 миллионов евро! Почему они идут и берут себе этих игроков, но не обращают внимание на этого феномена, каким вы его считаете?", - приводит слова Кассано Milan News.

В текущем сезоне португалец провел 26 игр за Милан во всех турнирах, в которых забил семь голов и сделал семь голевых передач.

Ранее сообщалось, что новый контракт Гвардиолы с Манчестер Сити мог спровоцировать его развод с женой.

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