"За Мудрика заплатили 100 миллионов": Кассано раскритиковал звезду Милана

Бывший футболист сборной Италии Антонио Кассано высказался о вингере Милана Рафаэле Леау.

Итальянский эксперт подверг критике португальца, которого никто не хочет купить из топ-клубов.

"Сити собирается заплатить за Омара Мармуша из Айнтрахта 75 миллионов евро. ПСЖ берет Кварацхелию за 75 миллионов. Если кто-то хочет Леау, они идут, платят за него и забирают.

Почему лучшие команды мира, Бавария, Барселона, Реал, Манчестер Сити, не берут его во внимание? Мудрика приобрели за 100 миллионов евро! Почему они идут и берут себе этих игроков, но не обращают внимание на этого феномена, каким вы его считаете?", - приводит слова Кассано Milan News.

В текущем сезоне португалец провел 26 игр за Милан во всех турнирах, в которых забил семь голов и сделал семь голевых передач.

Ранее сообщалось, что новый контракт Гвардиолы с Манчестер Сити мог спровоцировать его развод с женой.

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