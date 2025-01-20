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Алонсо прокомментировал слухи, связывающие его с Реалом

Испанец сосредоточен на своем клубе.
Вчера, 23:05
Хаби Алонсо / Getty Images
Хаби Алонсо / Getty Images

Главный тренер Байера Хаби Алонсо прокомментировал слухи о своем назначении в Реал.

Напомним, ранее Карло Анчелотти объявил, что покинет клуб по окончании сезона. Алонсо же раньше и был главным кандидатом на пост тренера "сливочных".

При этом сейчас испанец отказался прямо отвечать на вопрос о скором назначении, заявив, что сейчас его больше интересуют матчи его текущего клуба.

"Я не могу ничего сказать. Сейчас разгар сезона, и у всех клубов большие цели. У Атлетико они есть, у Реал, и я тоже думаю о том, чтобы достичь их. Предстоящий матч очень важен для обеих команд, я сосредоточен на нем

Я думаю только об игре с Атлетико, я к этому готов, и у меня достаточно сил", - приводит слова Алонсо Marca.

Ранее также Жозе Моуринью выпустил собственный бренд вина.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Хаби Алонсо

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