Жозе Моуринью потроллил Арсена Венгера, вспомнив легендарный пуховик француза
Португалец показал тренировки Фенербахче.
Главный тренер Фенербахче Жозе Моуринью сделал новый пост на своей странице в Instagram.
Португальский специалист показал снимки с тренировочного процесса команды.
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Моуринью был одет в длинном пуховике. Под фотом он вспомнил легендарного Арсена Венгера, который имеет особые отношения с зимней одеждой.
"В холодном Стамбуле очень важен пуховик АВ".
61-летний португалец вспомнил, когда Венгер стал объектом для шуток через пуховик, которые он не мог застегнуть.
Напомним, Аморим разбил телевизор в раздевалке Манчестер Юнайтед после поражения от Брайтона.
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