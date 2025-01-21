Жозе Моуринью потроллил Арсена Венгера, вспомнив легендарный пуховик француза

Главный тренер Фенербахче Жозе Моуринью сделал новый пост на своей странице в Instagram.

Португальский специалист показал снимки с тренировочного процесса команды.

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Моуринью был одет в длинном пуховике. Под фотом он вспомнил легендарного Арсена Венгера, который имеет особые отношения с зимней одеждой.

"В холодном Стамбуле очень важен пуховик АВ".

61-летний португалец вспомнил, когда Венгер стал объектом для шуток через пуховик, которые он не мог застегнуть.

Напомним, Аморим разбил телевизор в раздевалке Манчестер Юнайтед после поражения от Брайтона.

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