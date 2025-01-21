Аморим разбил телевизор в раздевалке Манчестер Юнайтед после поражения от Брайтона

Главный тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим отметился неоднозначним поступком.

После поединка 22-го тура чемпионата Англии, в котором манчестерский коллектив проиграл Брайтону (1:3), португалец повердил большой экран телевизора в раздевалке своей команды. Об этом сообщает The Athletic.

39-летний специалист критиковал выступление своих игроков и не сдержал эмоций.

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Для Аморима это седьмое поражение команды в 15 матчах в Манчестер Юнайтед.

Руководство клуба недовольно поведением специалиста, который до этого спокойно реагировал на проблемы.

В турнирной таблице АПЛ Манчестер Юнайтед занимает 13-е место, набрав 26 баллов в 22 играх.

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