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Ванда Нара зажгла сеть фотографиями в бикини

Модель насладилась отдыхом возле водоема.
Сегодня, 13:30
Ванда Нара / instagram.com/wanda_nara
Ванда Нара / instagram.com/wanda_nara

Ванда Нара, модель и бывшая супругуа аргентинского нападающего Мауро Икарди, продолжает хвастаться фигурой.

Девушка опубликовала пост на своей странице в Instagram.

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Ванда отдохнула на пляже возле водоема и показала свое синие бикини. Модель продемонстрировала свои формы в различных ракурсах.

Пост собрал более 600 тысяч лайков и 16 тысяч комментариев.

Отметим, что Мауро и Ванда расстались, сейчас между ними идет суд из-за развода.

Напомним, жена лидера Шахтера поделилась горячими фото с отдыха.

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