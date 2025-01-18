Ванда Нара зажгла сеть фотографиями в бикини
Модель насладилась отдыхом возле водоема.
Ванда Нара, модель и бывшая супругуа аргентинского нападающего Мауро Икарди, продолжает хвастаться фигурой.
Девушка опубликовала пост на своей странице в Instagram.
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Ванда отдохнула на пляже возле водоема и показала свое синие бикини. Модель продемонстрировала свои формы в различных ракурсах.
Пост собрал более 600 тысяч лайков и 16 тысяч комментариев.
Отметим, что Мауро и Ванда расстались, сейчас между ними идет суд из-за развода.
Напомним, жена лидера Шахтера поделилась горячими фото с отдыха.
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