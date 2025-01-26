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Вице-капитан Милана прокомментировал стычку с тренером сразу после матча

Давиде Калабрия прояснил детали инцидента.
Сегодня, 22:06

В рамках 22-го тура Милан совершил героический камбэк против Пармы, однако эмоции утихали и после финального свистка.

Вице-капитан команды Давиде Калабрия едва не подрался с Сержиу Консейсаном, что удалось снять камерам.

Позже итальянец объяснил причины инцидента.

«Я бы сказал, между нами произошло недоразумение. Мы выяснили, что не поняли друг друга, а потом все уладили. Это не впервые случается в футболе.

Также Калабрия извинился за свое поведение.

Я извиняюсь, это было некрасиво. Самое главное - это команда и то, что мы переломили ход игры. Это также дало нам толчок», - сказал Калабрия для DAZN.

Напомним, ранее стало известно, что Милан подписал Уокера.

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