Варди присоединился к элитной компании, установив достижение в АПЛ

Форвард Лестера набрал десять результативных баллов в текущем сезоне.

Нападающий Лестера Джейми Варди стал пятым игроком в истории АПЛ, который набрал десять результативных очков после 37 лет.

Напомним, накануне "лисы" неожиданно обыграли Тоттенхэм, а сам нападающий забил один из голов.

На момент забитого мяча Варди было 38 лет и 11 дней, сейчас у форварда на счету семь забитых мячей и три голевых передачи.

Лишь четырем игрокам удавалось набрать десять результативных баллов в АПЛ после достижения 37 лет.

Это сделали Тедди Шерингем, Гари Спид, Райан Гиггз и Криштиану Роналду. Пятым теперь стал Джейми Варди.

Ранее также лидер Тоттенхэма прокомментировал серию неудач команды.

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