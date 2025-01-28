Ювентус арендовал защитника Челси

Португалец получил шанс проявить себя в Италии.

Защитник Челси Ренату Вейга перешел в Ювентус на правах аренды.

21-летний футболист будет выступать за туринский коллектив до конца сезона. Португалец получил 12-й номер.

Ювентус заплатит четыре миллиона евра, еще до 1,5 млн Челси может получить в виде бонусов.

Ренату выступает за Челси с лета 2024 года после перехода из Базеля за 14 миллионов евро. Контракт с клубом действует до 30 июня 2031-го.

В текущем сезоне он провел 18 игр за Челси, в которых забил два гола и сделал две голевые передачи.

Напомним, Аль-Хиляль объявил о разрыве контракта с Неймаром.

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