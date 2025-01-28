Аль-Хиляль объявил о разрыве контракта с Неймаром

Аль-Хиляль неожиданно разорвал информационное пространство "бомбой".

Как сообщила пресс-служба «лидеров», Неймар досрочно покинул клуб. У бразильца оставалось полгода действующего контракта, однако, стороны договорились о досрочном прекращении сотрудничества.

В дальнейшем вингер должен был перейти в Сантос, слухи о присоединении к которому ходят уже очень давно, и воспитанником которого является футболист.

В стане Аль-Хиляля Неймар провел только 7 матчей, забил 3 гола и отдал 1 ассист.

Напомним, ранее сообщалось, что конкурент Аль-Хиляля Ан-Наср собирается подписать лидера Байера .

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