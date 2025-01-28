Винисиус Жуниор получил предложение на один млрд евро из Саудовской Аравии

Реал получит за игрока 300 миллионов евро.

Футболист сборной Бразилии Винисиус Жуниор может покинуть мадридский Реал.

Как сообщает AS, услугами футболиста активно интересуются клубы из Саудовской Аравии.

Реал получит за бразильца 300 миллионов евро. Винисиусу предложат контракт на 1 миллиард евро за пять лет – это 200 миллионов евро в год.

Интерес к игроку проявляли Аль-Хилаль и Аль-Ахли. На данный момент никаких переговоров с футболистом не ведутся.

В текущем сезоне Винисиус провел 26 игр, в которых забил 16 голов и сделал восемь голевых передач.

Напомним, Аль-Хиляль объявил о разрыве контракта с Неймаром.

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