Культового игрока УПЛ задержали вместе с наркоторговцем

Экс-игрок львовских Карпат и ряда других украинских клубов Михаил Кополовец оказался в эпицентре непростой ситуации.

Как сообщает Lviv.Media, Кополовец был пассажиром BMW X6, которая принадлежит предпринимательнице и доцентке ЛНУ им. И.Франка Ирине Вагнер во время задержания ее мужа Олега Вагнера.

Олег находился в это время за рулем и находился в состоянии наркотического опьянения. Самого Вагнера также подозревают в наркоторговле.

В машине его жены во время задержания нашли расфасованные пакеты с наркотическими веществами.

Нацполиция Закарпатья проводит досудебное расследование по этому делу. Будут ли выдвинуты обвинения в адрес Кополовца, пока, неизвестно.

Напомним, ранее сообщалось, что клуб УПЛ подписал легионера.

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