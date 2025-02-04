Тренер Жироны оценил украинского вратаря - он переведен в первую команду

Главный тренер Жироны Мичел Санчес высказался по поводу Владислава Крапивцова.

Наставник каталонцев доволен игрой украинца и рассчитывает, что голкипер добьется успеха.

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"Крапивцов — хорошее приобретение. После ухода Пау Лопеса он стал вратарем первой команды. Работа на трансферном рынке прекращена. Мне нужны все футболисты, находящиеся в составе и надеюсь, что потерь больше не будет", - приводит слова тренера Marca.

Отметим, что украинец в матче с Лас-Пальмас (2:1) впервые попал в заявку Жироны на игру.

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