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Раскрыта сумма клаусулы Кейна в Баварии

На англичанина могут выстроиться претенденты.
Сегодня, 12:20
Харри Кейн / Getty Images
Харри Кейн / Getty Images

Нападающий сборной Англии Харри Кейн остался в Баварии по окончанию зимнего трансферного окна.

Как сообщает Bild, в контракте футболиста с мюнхенской командой есть клаусула, которая позволяет другим клубам заполучить игрока.

До конца января текущего года клаусула составляла 67 миллионов фунтов, а летом 2025 сумма упадет до 54 миллионов фунтов.

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Отмечается, что Кейн счастлив в Баварии и намерен по итогам сезона выиграть первый крупный трофей в карьере.

Контракт Харри с немецким клубом рассчитан до лета 2027 года.

В нынешнем сезоне Кейн провел 27 матчей за Баварию, в которых забил 26 голов и сделал десять результативных передач.

Ранее Роналду развеял домыслы по поводу следующего шага в карьере.

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