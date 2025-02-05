"Это не имеет смысла": Роналду развеял домыслы по поводу следующего шага в карьере

Португалец отреагировал на слухи о вероятном возвращении в родной клуб.

Нападающий Ан-Насра Криштиану Роналду прокомментировал слухи о возможном возвращении в лиссабонский Спортинг, в котором он начинал профессиональную карьеру.

Звездный футболист, который сегодня празднует свое 40-летие, отметил, что следит за выступлениями португальского клуба, но не видит смысла в переходе.

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"Я люблю смотреть матчи Спортинга, это моя команда. Но я не планирую возвращаться, чтобы играть там.

Я думаю, что это не имеет смысла. Конечно, моя страна - Португалия, но у всего есть свое время и предел", - приводит слова Роналду Фабрицио Романо со ссылкой на Canal 11.

Ранее Роналду признался, хочет ли он сыграть на чемпионате мира-2026.

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