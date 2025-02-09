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Венеция - Рома 0:1: обзор матча и результат игры 09.02.2025

"Джаллоросси" одержали минимальную победу над Венецией.
Сегодня, 15:33
Рома обыграла Венецию / Getty Images
Рома обыграла Венецию / Getty Images

В воскресенье, 9 февраля, Венеция принимала на своем поле Рому в рамках 24-го тура итальянской Серии А.

Подопечные Клаудио Раньери смогли справиться с аутсайдером национального первенства, одержав минимальную победу со счетом 1:0.

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Первый тайм соперники завершили без забитых мячей. У "джаллоросси" пару неплохих моментов было у украинского нападающего Артема Довбика, вышедшего на игру в стартовом составе. Украинец пробивал с разворота из пределов штрафной и замкнул головой подачу, отправив мяч под перекладину, но в обоих случаях выручил голкипер.

Источник: Getty Images

Кроме того, отличный шанс открыть счет в поединке имел Джанлука Манчини, пробив после навеса головой в падении, однако защитник вынес мяч практически с линии пустых ворот. Венеция же в начале встречи рассчитывала на пенальти, когда в штрафной мяч угодил в руку игроку Ромы, но арбитр после консультации с VAR не стал назначать одиннадцатиметровый.

Источник: Getty Images

Во второй половине матча римляне все же сумели добыть позитивный результат благодаря своему пенальти, назначенному за фол против Анхелиньо на 57-й минуте. К "точке" подошел Пауло Дибала и мощным ударом под правую стойку развел мяч и голкипера в разные стороны.

Источник: Getty Images

Довбик провел на поле практически весь поединок и в компенсированное время был заменен на Эльдора Шомуродова.

Рома, набрав 34 очка, занимает на данный момент девятое место в турнирной таблице Серии А. Венеция идет в зоне вылета на 19-й позиции, имея 16 баллов в активе.

Статистика матча Венеция - Рома 24-го тура чемпионата Италии

Венеция - Рома 0:1

Гол: Дибала, 57 (пен.)

Ожидаемые голы (xG): 0.72 - 1.88
Владение мячом: 64% - 36%
Удары: 12 - 13
Удары в створ: 3 - 5
Угловые: 4 - 6
Фолы: 13 - 21

Венеция: Раду - Канде, Идзес, Маркандалли - Дзербин, Перес, Николусси-Кавилья, Бузио, Эллертссон (Стейн Бьяркасон, 71) - Ебоа (Ористанио, 58), Фила.

Рома: Свилар - Челик, Манчини, Ндика – Ренсх (Салемакерс, 46), - Гурна-Дуат (Пизилли, 58), Кристанте, Анхелиньо - Дибала (Бальданци, 68), Эль-Шаарави (Нельссон, 58) - Довбик (Шомуродов, 90+2).

Предупреждения: Фила, Конде - Гурна-Дуат, Ндика, Челик.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома чемпионат Италии Серия А Венеция

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