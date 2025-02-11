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Срна анонсировал громкий трансфер Шахтера

Трансферная кампания "горняков" еще не закончена.
Сегодня, 20:05
Дарийо Срна / Getty Images
Дарийо Срна / Getty Images

Донецкий Шахтер проведет еще один громкий трансфер. Об этом сообщил спортдир «горняков» Дарио Срна.

По словам Срны, этот переход является достаточно дорогим по нынешним меркам, однако, его уже согласовали с президентом клуба Риантом Ахметовым.

«Президент дал добро на еще один трансфер, который будет, как я считаю, громким, дорогим. Это трансфер, который нам нужен - или сейчас, или летом. Мы работаем активно, здесь очень большая работа. Если все думают, что у нас были каникулы, то я считаю, что у меня, директора Палкина и президента каникул не было. Потому что так много звонков, так много работы, много сравнений, информации, которую мы должны получить, чтобы быть уверенными в этом футболисте, что нам мало было 24 часа».

Также Дарийо повторил, что сейчас менеджмент дончан строит, по его мнению, самую сильную команды в истории Шахтера.

«Директор Палкин, который всегда в офисе, все время на телефоне, занимается цифрами, контрактами - это также очень важная работа. Я уверен, болельщики это будут уважать и оценивать, что в такое трудное время мы продаем и покупаем и делаем сильнейший Шахтер. Это я повторяю не впервые, и президент даже сам сказал, что мы недалеко от того, чтобы сделать сильнейший Шахтер. И я уверен, что нам осталось немножко.

Но и болельщики должны знать, что иногда нужно время и терпение. Иногда его не хватает. Но у нас команда очень молодая. Ушли Степаненко - 35 лет, Зубков - 29 лет, Сикан - 24 года, и мы стали еще моложе. Поэтому нужно терпение, нужна поддержка, надо нас критиковать, но надо и болеть за нас. Потому что мы только хотим сделать лучше, а не хуже», - резюмировал функционер.

Ранее Срна прокомментировал слухи вокруг Пушича.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дарийо Срна

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