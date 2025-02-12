Миколенко назвал лучшего спортсмена Украины

Игрок сборной Украины и Эвертона Виталий Миколенко поделился мыслями об Александре Усике.

По словам Миколенко, супертяжеловес является лучшим спортсменом Украины и лучшим боксером мира на данный момент.

«Он, вместе с другими выдающимися украинскими спортсменами, продолжает быть вдохновением для тех, кто рискует своей жизнью на передовой. И ни один из них не является большим вдохновением, чем чемпион в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и WBC Александр Усик.

Я думаю, что он - лучший спортсмен в Украине в настоящее время и лучший боксер в мире. Он хороший парень. Я несколько раз общался с ним, когда он приезжал к нам с национальной командой. Он очень спокойный, очень доброжелательный. Можно спросить его обо всем, как он готовится к большим боям, интересно послушать его о том, как это тяжело».

Также Виталий рассказал, что Александр не раз наведывался на передовую к военным.

«Я знаю, что он был на передовой, не очень часто, но более одного раза. Можно помочь людям на передовой финансово, но иногда лучше помочь морально», - сказал Миколенко.

Ранее игрок рассказал о общении с родителями, которые находятся в Украине.

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