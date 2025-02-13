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Футбол

Довбик отреагировал на слухи о проблемах со здоровьем

Украинца не видят в поединке в Лиге Европы.
Сегодня, 11:10
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

В четверг, 13 февраля, Рома проведет первый стыковой матч с Порту в рамках Лиги Европы.

Накануне поединка издание Corriere dello Sport сообщило, что у форварда итальянского клуба Артема Довбика есть проблемы со здоровьем.

"Довбик уже пять месяцев страдает из-за болезни колена, что не позволяет ему набрать оптимальной формы. Он выходил на поле лишь благодаря специальным сеансам терапии, которые позволили немного облегчить боль. Практически нет никаких шансов, что зрители увидят Довбика в матче с Порту".

Украинский нападающий отреагировал на данную информацию.

"У меня все хорошо. Не понимаю, для чего они это пишут. Похоже, что кто-то специально это делает", - сказал Довбик для Tribuna.

Матч Порту - Рома начнется в 22:00 по Киеву.

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