Основной защитник Ман Сити рискует пропустить остаток сезона

Манчестер Сити остался накануне ответного матча против мадридского Реала без одного из основных игроков.

Как сообщает CityXtra, Мануэль Аканджи, который получил повреждение в первом матче пропустит второй поединок. Более того, швейцарец выбыл на несколько месяцев и вероятно не сыграет в этом сезоне уже.

Степень повреждения источник не сообщает.

Напомним, ранее сообщалось, что защитник Реала Антонио Рюдигер может восстановиться ко второму матчу против Ман Сити.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!