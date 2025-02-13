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Основной защитник Ман Сити рискует пропустить остаток сезона

Мануэль Аканджи получил серьезную травму.
Вчера, 20:59

Манчестер Сити остался накануне ответного матча против мадридского Реала без одного из основных игроков.

Как сообщает CityXtra, Мануэль Аканджи, который получил повреждение в первом матче пропустит второй поединок. Более того, швейцарец выбыл на несколько месяцев и вероятно не сыграет в этом сезоне уже.

Степень повреждения источник не сообщает.

Напомним, ранее сообщалось, что защитник Реала Антонио Рюдигер может восстановиться ко второму матчу против Ман Сити.

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