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Днепр-1 – Аполлон: прогноз на матч 27.10.2022 Лиги конференций

Команды встретятся в пятом туре Лиги Конференций-2022/23. Узнай, у кого из соперников больше шансов на победу на Isport.ua.
Сегодня, 10:45
Днепр-1 - Аполлон / СК Днепр-1
Днепр-1 - Аполлон / СК Днепр-1
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В рамках пятого тура группового этапа Лиги конференций Днепр-1 на своем поле примет Аполлон.

Матч между украинским и кипрским клубами пройдет в четверг, 27 октября, в Кошице, Словакия, на стадионе одноименного клуба. Учитывая турнирную ситуацию, именно эти два клуба разыграют вторую путевку в плей-офф, при этом Днепру достаточно не проиграть, чтобы гарантировать себе как минимум второе место в группе.

Команды во второй раз сыграют в рамках осенней компании - раньше они встречались на старте группового этапа, где Днепр-1 одержал победу - 3:1.

Коэффициент и ставки на матч 5-го тура Лиги Конференций Днепр-1 – Аполлон

Команды почти равно проводят нынешнюю кампанию, их разделяет всего три очка, поэтому результат этого поединка становится чрезвычайно важным, учитывая, что Днепр-1 еще предстоит сыграть с лидером группы АЗ Алкмар.

Днепр в последнем туре обыграл Вадуц, а Аполлон, в свою очередь, одержал сенсационную победу над АЗ. Но ввиду этого все, букмекеры все же считают фаворитом именно украинскую команду.

Прогноз букмекеров на матч Днепр-1 – Аполлон:

  • Победа Днепр-1: 1.95
  • Ничья: 3.50
  • Победа Аполлон: 3.95

Кроме того, букмекеры верят в то, что голов в матче будет больше 2. Коэффициент на то, что команды на двоих смогут забить минимум два мяча составляет 1.9. Хотя при этом большинство экспертов сходятся во мнении, что это будет минимальная победа днепрян.

Читай также: Лига конференций-2022/23: расписание и результаты матчей

Статистика противостояния Днепр-1 и Аполлон

Команды на этом групповом этапе провели первую встречу между собой, завершившуюся выездной победой Днепр-1 (3:1). Можно сказать о том, что Днепр дебютировал в еврокубках в августе этого года именно против кипрской команды – дважды уступил АЕКу из Ларнаки в матче плей-офф Лиги Европы и оказался в групповом этапе Лиги Конференций.

Днепр-1 – Аполлон
1 победы 0
3 Голы 1

Верим в то, что днепряне получат необходимый результат и обеспечат себе еврокубковую весну.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Днепр-1 Аполлон лига конференций
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