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Довбик и Пихаленок - в старте Днепра-1 на матч с Аполлоном, в запасе всего четыре полевых игрока

Днепровская команда определилась с составом на поединок Лиги конференций.
Сегодня, 21:20
Днепр-1 сыграет с Аполлоном / СК Днепр-1
Днепр-1 сыграет с Аполлоном / СК Днепр-1
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В четверг, 27 октября, Днепр-1 в словацком Кошице примет кипрский Аполлон в матче пятого тура группового раунда Лиги конференций.

Перед поединком главный тренер украинской команды Александр Кучер огласил стартовый состав на будущую игру.

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Примечательно, что в запасе Днепра-1 оказалось всего четыре полевых игрока рядом с тремя голкиперами.

Днепр-1: Валеф, Адамюк, Сваток, Сарапий, Амаш, Рубчинский, Бабенко, Танчик, Пихаленок, Назаренко, Довбик

Запасные: Рыбак, Кинарейкин, Юрчук, Кононов, Бузанелло, Логинов, Когут

Напомним, что матч групповой стадии Лиги конференций Днепр-1 - Аполлон начнется в 22:00 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Днепр-1 - Аполлон.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Днепр-1 Аполлон лига конференций
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